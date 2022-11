Les marches Adeps, 10 raisons de sortir de chez vous ce dimanche 6 novembre

Banneux est un petit village qui fait partie de la commune de Sprimont, en Province de Liège. Mais c’est aussi un lieu de pèlerinage qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. En 1933, Mariette Béco, une enfant de 11 ans, affirme que la Vierge Marie lui serait apparue à 8 reprises au total en ce lieu. Aujourd’hui, on y trouve un sanctuaire et une source d’eau à laquelle plusieurs miracles ont été attribués. Des marches de 5, 10, 15 et 20 km sont organisées ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Salle Mater Dei, rue de L’Esplanade, 12 [4141]

Contact : Comité des parents For fun Panthers – Roger Henket – 0474 553.026