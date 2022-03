Les marchandes d’art sortent de l’ombre

Les deux chercheuses ont développé une plateforme en ligne pour regrouper des projets de recherche consacrés aux marchandes d’art, et à leurs trajectoires dans ce commerce ultra-spécialisé. "L’aliénation professionnelle à laquelle les femmes ont été historiquement confrontées a galvanisé leur intérêt pour les marchés de niche- à leur tour marginaux mais plus expérimentaux- qui représentent aujourd’hui des secteurs clés de l’investissement dans le marché de l’art", a expliqué Caterina Toschi, professeure en histoire de l’art à l’université pour étrangers de Sienne, à The Art Newspaper.

Véronique Chagnon-Burke et Caterina Toschi espèrent dorénavant accroître la visibilité de WADDA dans les milieux universitaires, dans l’attente d’un financement. Elles souhaiteraient également s’appuyer sur la data science (science des données) et du machine learning (apprentissage automatique) pour identifier de nouveaux grands axes de recherche dans l’étude de la place des femmes dans le commerce d’art. "Nous savons très peu de choses sur les marchandes d’art en dehors de la France, de l’Allemagne et des États-Unis", a reconnu Véronique Chagnon-Burke auprès de The Art Newspaper. On n’a pas fini d’entendre par des marchandes d’art, au même titre que les femmes artistes.