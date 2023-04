Les marathoniens envahissent les rues de Namur dimanche

Le marathon de Namur se déroule ce dimanche. 4500 joggeurs sont attendus. Ils seront 1000 à tenter les 42 km. Le départ est prévu à Dave et l’arrivée sur la place d'Armes. 3000 sportifs se lanceront par ailleurs à l’assaut du semi-marathon qui lui partira de Lustin et enfin 600 joggeurs attaqueront un parcours de 10 km pour la bonne cause puisque l’argent des inscriptions sera reversé à l’association KickCancer qui collecte des fonds pour financer la recherche en oncologie pédiatrique. Nicolas Bonomi, l’organisateur de l’évènement était l’invité de Namur Matin sur Vivacité.