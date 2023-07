Les marais de Bruxelles - "Le Moeraske : tête de mort, agriculture lunaire et opération Chlorophylle"

Last… but not least ! Notre quatrième épisode des Marais de Bruxelles nous fait traverser le Moeraske, "le dernier témoin des milieux humides qui jalonnaient jadis la vallée de la Senne".

Première étape: un bassin à la signalétique plutôt inquiétante… Au bord de l’eau, se trouve un panneau avec une tête de mort et deux os croisés, sur lequel on peut lire "danger, accès interdit". Mortel, le Moeraske ? Un peu plus loin se situe l’étendue d’eau principale, qui est en train de s'assécher. Mais pas de panique, elle va être re-creusée pour préserver le marais et sa précieuse faune. Deux autres zones à explorer encore : des potagers, où certains se basent sur les cycles lunaires pour travailler la terre, et un parc pour l’instant interdit au public, où se cache la principale colonie bruxelloise de lérots, des petits rongeurs autrefois au centre d’une BD et d’un dessin animé : Chlorophylle.

