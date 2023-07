Les marais de Bruxelles : "C’est pas nous qui sauvons le marais Wiels, c’est le marais Wiels qui nous sauve"

Une vaste zone marécageuse, voilà ce qu’était à peu près Bruxelles avant son urbanisation. Son étymologie en atteste d’ailleurs: en 966, la ville s’appelait Bruocsella, 'bruoc' pouvant se traduire du germanique par 'marais', et 'sella' par “habitation”. Dans ce podcast, nous vous proposons un retour un arrière, une plongée dans les marais et zones humides de la Capitale d’aujourd’hui, subsistantes, en péril ou créées artificiellement. Une rencontre avec la faune, la flore, mais aussi et surtout les habitants de ces lieux hors du commun, au caractère bien trempé lui aussi…