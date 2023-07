Les marais de Bruxelles : "Au marais de Ganshoren, y’a les vieux et y’a les jeunes"

Même si ce n’est plus tellement le cas aujourd’hui, Ganshoren a longtemps été connue comme l’une des communes abritant le plus de personnes âgées au sein de la Région bruxelloise. Elle garde en tout cas cette connotation, notamment dans la bouche des jeunes de la commune, et plus particulièrement ceux qui habitent les trois grands immeubles-tours situés juste à côté du marais de Ganshoren, site classé en zone natura 2000. Dans cet épisode, nous vous proposons une plongée auprès des “anciens” de Ganshoren, qui occupent notamment le club de pétanque qui se trouve à l’orée du marais, mais aussi avec les jeunes du quartier, dont certains se disent particulièrement stigmatisés par la police locale.

► Retrouvez tous les épisodes des Marais de Bruxelles dans la collection de podcasts Les 1000 Bruxelles sur Auvio.