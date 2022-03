Les manucures à adopter pour être tendance au printemps 2022 selon David Jeanmotte

Pour être au top dans le style, c’est connu, chaque détail compte, rien ne peut être laissé au hasard et pour cause, David se focalise sur la manucure aujourd’hui. Effectivement, les ongles deviennent de plus en plus un accessoire de mode à ne pas négliger. Raison pour laquelle pour être tendance cette saison, il faut en prendre soin. Voici donc ce que vous devez savoir concernant les tendances du printemps à ce sujet…