Les manifestations en Iran : une colère inédite qui annonce le début de la fin du régime ?

Le hijab est instauré en 1979 en Iran. Une loi impose son port dès 7 ans, sous peine d’amendes ou de séjour en prison. La police des mœurs contrôle sa tenue depuis 2005-2006.

Sous la présidence d’Hassan Rohani, la chevelure était de plus en plus apparente : "elles la laissaient tomber en arrière et (faisaient) dépasser leurs cheveux et voir leur maquillage".

Mais c’est le retour en arrière avec l’ultra conservateur Raïssi, sans oublier la figure tutélaire du guide suprême. Pour David Rigoulet-Roze, "la nouvelle gouvernance se trouve en décalage, à contrepied par rapport à l’évolution sociétale de la population iranienne puisque le 5 juillet dernier avait été renforcé le port du hijab qui devait couvrir désormais le cou et les épaules, et puis il y avait même eu l’instauration d’une 'Journée du hijab la chasteté' le 12 juillet et début septembre, le gouvernement avait envisagé l’instauration d’une loi qui n’est pas passée, recourant à l’intelligence artificielle dans le métro pour identifier les contrevenantes, et leur faire parvenir des amendes circonstanciées".

Pour le chercheur, les jeunes représentent bien cette société de plus en plus sécularisée qui "supporte de moins en moins ces prescriptions archaïques mais indissociables de l’ADN du régime". Il reste ainsi très compliqué pour la population de partir vivre à l’étranger et des réglementations dissuadent les femmes de rentrer dans la logique professionnelle alors que l’épicentre de la contestation s’est marqué dans les universités, avant de pénétrer dans le reste de la sphère sociétale. La jeunesse est très éduquée en Iran et 60% des étudiants sont des femmes. "On sait très bien, et cela vaut pour les régimes démocratiques, que les manifestations d’étudiants sont considérés avec beaucoup d’attention car elles sont révélatrices de malaises profonds". Les appels à la grève et à l’armée régulière, qui se distingue de la police des mœurs, rappellent aussi les éléments "à l’origine de l’ébullition en 1979 pour le renversement du chah".

Autre élément qui témoigne de cette déconnexion totale "les centaines d’arrestations de jeunes qui faisaient des rave parties le soir autour de Téhéran. Il y a donc pour cette jeunesse quelque chose qui devient insupportable, sur fond de crise économique profonde".