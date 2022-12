Les manifestations continuent au Soudan malgré l'accord de sortie de crise

Des centaines de Soudanais ont manifesté mardi contre l'accord de sortie de crise censé sortir le pays du marasme dans lequel il est plongé depuis le putsch de l'an passé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Non à l'accord", a crié la foule qui se dirigeait vers le palais présidentiel de Khartoum, où siège le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, qui a pris le pouvoir en octobre 2021 et évincé les dirigeants civils.

Le 5 décembre, les militaires au pouvoir au Soudan, dont le général Burhane et le commandant paramilitaire Mohamed Hamdan Daglo, ont signé un accord-cadre avec plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement (FFC) dont les représentants avaient été évincés lors du coup d'Etat du 25 octobre 2021.

Cet accord, qui reste très général et ne fixe que peu d'échéances, a été critiqué par des analystes et militants prodémocratie qui le jugent "vague" et "opaque" et doutent de sa capacité à résoudre l'impasse politique dans laquelle est plongé le pays depuis treize mois.