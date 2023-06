"Les manifestants ne sont pas des criminels", un nouveau rassemblement contre le projet de loi "anti-casseurs"

Une nouvelle mobilisation est annoncée ce mercredi contre le projet de loi Van Quickenborne, visant "à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" mais contenant une restriction du droit de manifester.

Une large coalition (1) d’ONG, de syndicats, d’associations a une nouvelle fois appelé à rejeter le texte du ministre de la Justice.

Le projet de loi dite "anti-casseurs" a été approuvé en commission le 14 juin dernier, après un report pour cause de blocage politique. Le texte devrait poursuivre son chemin parlementaire en juillet.

Malgré les amendements ajoutés au texte initial, les associations mobilisées considèrent que le texte reste dangereux pour les mouvements sociaux et l’expression démocratique. Leur objectif est aujourd’hui de mettre la pression sur les parlementaires appelés à voter le projet de loi, en particulier ceux d’Ecolo et du PS, dans la majorité gouvernementale.