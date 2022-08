Les mangas, nouveau terrain de jeu de l'industrie de la mode ?

Le Lola Bag est décidément une star dont la renommée dépasse bien des frontières. Après avoir lancé une collection virtuelle à son nom sur Roblox, la marque britannique le propulse sur la scène de la bande dessinée japonaise, et de la plus belle des façons.

En collaboration avec Tsubasa Yamaguchi, le sac se transforme en un véritable personnage évoluant aux côtés des deux héros de l’œuvre originale.

Proposée en format papier dans une sélection de boutiques Burberry implantées au Japon, cette édition très spéciale (et limitée) est également en accès libre en ligne mais uniquement en japonais.

Ce partenariat nouvelle génération est le dernier en date entre les univers de la mode et du manga. Il vient ponctuer une série de récentes collaborations du genre entre GCDS et "One Piece" ou encore Dolce & Gabbana et Jujutsu Kaisen, témoignant bel et bien d'un réel engouement de l'industrie de la mode (et du luxe) pour la bande dessinée japonaise.