Les manèges désormais classés de 1 à 4 étoiles : le Cercle équestre du Jonckeu se cabre

Depuis 2021-2022, la LEWB propose trois labels de qualité à tous les cercles équestres de Wallonie et de Bruxelles : pédagogie, infrastructures sportives et Poney Club. Ces trois critères étaient jusqu'alors regroupés et évalués conjointement pour qu'un club soit éligible à la labellisation. Les structures équestres se classaient alors comme suit : poney-club agréé, poney-club qualifié, école d'équitation agréée, école d'équitation qualifiée et école d'équitation supérieure.