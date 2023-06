Les mandevillas : des plantes tropicales qui s'acclimatent dans nos jardins

Les Mandevilla sont cultivés et vendus en pot. Après l’achat en jardinerie, on le place dans un pot plus large, muni d’un support où la plante va pouvoir s’étaler. On emploie du terreau de qualité pour jardinières de pélargoniums. Pour une floraison encore plus belle, on ajoute de l’engrais liquide pour géraniums dans l’eau d’arrosage et on enlève régulièrement les fleurs fanées.

On cesse l’apport d’engrais en automne et en hiver.