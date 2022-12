Les manchots Adélie se reconnaissent-ils dans un miroir ? La question divise les chercheurs.

Seuls quelques animaux ont passé ce test avec succès, dont les éléphants d’Asie, les dauphins et certains grands singes. Les manchots Adélie en font partie, si l’on en croit l’étude d’Anindya Sinha et de ses collègues. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont testé les réactions des oiseaux face à leur reflet dans trois scénarios différents.

Le premier consistait à placer trois manchots Adélie dans une caisse en carton comportant deux miroirs. Les scientifiques ont remarqué que les volatiles ont passé beaucoup de temps à inspecter leur reflet, ce qui les pousse à dire qu’ils se sont livrés à une "exploration de leur image de soi".

Ils s’amusaient notamment à se regarder dans la glace pendant qu’ils bougeaient la tête ou les nageoires.

Un autre groupe de manchots a été soumis à un test similaire dans le second scénario, mais, cette fois-ci, un disque de papier était fixé au miroir pour qu’ils ne puissent voir leur tête et le haut de leur corps dans le miroir. Résultat : les oiseaux semblaient beaucoup plus agités que lors de la première expérience. Ils ont même commencé à picorer l’autocollant en papier pour essayer de l’enlever, selon les chercheurs. "Il pourrait également y avoir d'autres explications, comme un malaise généré par l'incapacité à voir les yeux de l'image. N'importe quelle image de pingouin, pas nécessairement la leur", a expliqué Anindya Sinha à la revue New Scientist.