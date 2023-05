Les mamans sportives : la délicate compatibilité entre maternité et carrière au haut niveau

La réglementation se met en place et certains exemples indiquent la bonne direction à emprunter. Comme celui de la Française Amel Majri, joueuse… de l’Olympique Lyonnais également. "Le club m'a permis de voyager, pour les matches, avec Maryam et la nounou. Cela me permet de pratiquer à fond mon sport. Et tous les temps 'off' que j'ai, je peux les passer avec ma fille", racontait-elle. La Fédération française de football (FFF) prépare actuellement un dispositif pour lui permettre, si elle est sélectionnée, d'emmener sa fille à la Coupe du monde en Australie cet été.

Et la gardienne Manon Heil a été la première maman convoquée en équipe de France, lors du dernier rassemblement. "Avoir un enfant, c’est aussi notre force", rappelait-elle dans les colonnes du Parisien.

Alors que certaines équipes cyclistes ont inclus des clauses dans les contrats, le tennis a adopté un rôle de pionnier en la matière depuis trois grosses années. Une réglementation spécifique a été mise en place pour faciliter le retour des joueuses après la naissance d’un enfant. Un système de classement protégé permet à la joueuse concernée de conserver son ancien ranking suite à une absence de longue durée. La mesure touche les joueuses classées jusqu’à la 375e place mondiale. La règle établie effectue, par ailleurs, une distinction entre les absences pour blessure ou pour grossesse. Désireuse d’inclure toutes les situations, la WTA applique sa disposition aux adoptions ou aux recours à la gestation d’autrui par exemple.