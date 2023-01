Les mamans solos et surendettées demandent du changement

Le règlement collectif de dettes, c’est une procédure judiciaire censée venir en aide aux personnes surendettées. Comment ça fonctionne ? Généralement d’une durée de sept ans, le règlement collectif de dettes permet de geler les dettes et d’empêcher les huissiers de venir vous saisir. Un médiateur prend en charge vos finances et vous verse une somme chaque mois pour couvrir vos dépenses courantes. Une fois que le règlement collectif de dettes est terminé, les dettes sont effacées. Le but ? Permettre de repartir à zéro.

Si cette procédure est mise en place pour aider les personnes à sortir du surendettement, elle n’en reste pas moins difficile à vivre. Il faut vivre avec peu, sans contrôle sur ses finances, tout est calculé, tout est à négocier.

"Pendant 7 ans, on vit en apnée"

Justement, à quoi ressemble le quotidien d’une mère solo et en règlement collectif de dettes ? "Pendant sept ans, vous vivez en apnée et vos enfants en sont victimes", dénonce Amina. "Vous n’avez pas accès à votre plan financier. Vous êtes infantilisée et on vous verse un barème qui est très bas et qui ne laisse pas de place au 'superflu' comme acheter des chaussures neuves à son enfant alors que les siennes sont trouées. Tout est calculé au centime près. Vous avez un montant défini pour l’électricité, pour le gaz. Et si vous n’avez pas assez, on vous coupe l’électricité, il faudra attendre le mois prochain. Quand les dettes sont trop hautes, il arrive même que les enfants soient placés."