Les Mamans du Congo et Rrobin : une collaboration musicale rétro-futuriste

C’est alors la rencontre entre l’univers onirique des Mamans du Congo qui proposent des berceuses et comptines bantu accompagnées par des instruments percussifs DIY et le spectre musical des textures électroniques ainsi que de différents courants du rap comme la grime, la drill et la boom bap que maîtrise Rrobin. Comme le décrit Maman Gladys, Rrobin est un véritable touche-à-tout. À la fois spécialiste des beats hip-hop et house, il s’intéressait déjà aux nouvelles voix urbaines africaines. À la direction artistique du projet, Armel Malonga, opère en chef d’orchestre et lie musiques électroniques, hip-hop, beats afro, berceuses ancestrales, boîte à rythme et instruments DIY (comme de la vaisselle, des paniers, des boîtes de conserve et d’autres matériels de récupération). "Quand tu es percussionniste, même quand on te donne un gobelet, une assiette, tu vas créer le rythme. Étant donné que je suis percussionniste quand je suis devant un objet de récupération, j’essaie de créer un rythme, j’essaie de voir si le son convient et puis, paf ! Je mets ça dans le spectacle."

L’arrivée de Rrobin dans ce projet n’a pas modifié l’objectif premier de Gladys Samba. Le rap et le chant de la leadeuse ainsi que les chœurs des Mamans exposent toujours le quotidien et les faits sociaux de Brazzaville. "C’est normal que j’aborde comme thèmes tout ce que je vois dans la société, tout ce que j’entends. C’est une façon d’éduquer la population. En tant qu’artiste et chanteuse, je pense que c’est une façon de prendre la parole. Quand je suis sur scène, je peux parler aux gens. En chantant, je peux rentrer dans la maison des gens. Quand les gens achètent les chansons, les albums, quelque part, je rentre dans leur maison. C’est une façon de sensibiliser, d’éduquer et puis c’est aussi une façon de donner du courage et de la force. En tant qu’artiste, c’est mon rôle, c’est mon combat, c’est mon don. C’est une façon aussi de contribuer à la société."

Dès les prémices de cette collaboration, le but est avant tout d’éveiller les consciences, perpétuer les mémoires, préserver les valeurs, le matrimoine, l’héritage culturel ainsi que les traditions congolaises et les transmettre aux nouvelles générations. Cela passe notamment par les comptines et les berceuses ancestrales, une façon de continuer leur combat selon la chanteuse et percussionniste. "Dans mon quartier, à l’école, les comptines ont accompagné mon enfance. Dans ces comptines, il y a des messages éducatifs. Après, j’aime bien chanter des comptines, parce que c’est mon histoire, c’est l’histoire de mon pays aussi. C’est de la transmission, en fait. Ça a commencé par nos ancêtres, nos mamans et aujourd’hui, là, nous, on prend le relais pour les transmettre aussi à nos enfants. Et puis, il y a aussi les berceuses parce que pour moi, ce sont des chansons en voie de disparition. Donc quand je parle de la transmission, il faut aussi qu’il y ait des berceuses dans mes créations."

Entre sensibilisation, éducation, éveil des consciences et défenses des contes, des berceuses et des comptines ancestrales, Kikento ne déroge pas à la règle. Les quatre titres de l’EP unissent traditions Bas-Congo, sonorités atmosphériques et afrohouse à quelques touches de drill, de trap et de funk. Un projet aux teintes rétro-futuristes qui présente la féminité sous différents aspects et réalités. C’est la même promesse qui est faite pour l’album qui sortira en septembre de cette année : "C’est un album que l’on a travaillé pendant l’été 2022. Il relate aussi la vie quotidienne de la femme congolaise, africaine. Il y a des conseils dedans, il y a l’éducation, le côté festif, pour faire danser les gens. En tout cas, on vous promet de belles surprises !" Mais avant l’arrivée de ce nouvel album, les Mamans du Congo et Rrobin s’attellent actuellement à répandre leur message à travers une tournée en France et en Suisse.