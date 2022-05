Les malvoyants vont pouvoir facilement détecter et ouvrir n'importe quelle porte grâce à leur iPhone.

Cette nouvelle fonctionnalité d'aide au déplacement est destinée à aider les personnes malvoyantes à localiser correctement une porte, à l'analyser et à estimer la distance qui les sépare de celle-ci, afin qu'elle puisse être ouverte correctement.

L'iPhone va indiquer si elle est ouverte ou fermée, s'il faut pousser, tourner un bouton ou tirer une poignée.

Il peut aussi détecter et lire les signes et symboles présents autour de la porte : comme le numéro d'un bureau ou le nom et la spécialité d'un magasin.

Tout cela est rendu possible par la puissance du LiDAR (systèmes de mesure par détection laser) présent sur les dernières générations d'iPhone et de l'apprentissage automatique intégré à l'appareil. "Détection de porte" sera prochainement accessible via un tout nouveau mode Détection au sein de Loupe, qui fait déjà partie des fonctionnalités d'accessibilité intégrée à iOS.