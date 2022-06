Les maladies cardiovasculaires "plus fréquentes que le cancer du sein", touchent aussi les femmes

Par ailleurs, les traitements ne sont pas toujours anodins, il est donc conseillé d’en parler avec le médecin traitant gynécologue. "Il faut préférer les traitements à base d’œstrogènes naturels sous forme de gel ou de patchs. Et puis respecter les conditions, comme ne pas avoir des antécédents cardiovasculaires – et donc c’est plutôt réservé aux femmes qui ont des bouffées de chaleur."

Des symptômes différents

Il existe des différences de symptômes entre hommes et femmes.

Par exemple, un infarctus ne se manifestera pas de la même façon chez l’un ou chez l’autre. "On a toujours décrit l’angine de poitrine et l’infarctus comme la douleur dans la poitrine qui irradie vers le bas, à gauche ou dans la mâchoire. Mais chez la femme, ça peut être un peu plus bâtard, car ça peut être un essoufflement, des gênes dans la poitrine, au niveau de l’estomac, quand on a mal à l’estomac, ce n’est pas nécessairement le cas."

Mais attention, la cardiologue insiste : les symptômes peuvent varier, il ne faut donc pas hésiter à consulter.

Probablement parce qu’une femme qui s’est évanouie, on pense que ce n’est pas grave. C’est une chute de tension. Un homme qui s’évanouit, là, on est plus alerté

D’ailleurs, cette variété de symptômes complique parfois la prise en charge. Une femme a 27% de chances en moins de bénéficier d’un massage cardiaque qu’un homme quand elle fait un malaise, selon la Ligue de cardiologie de Belgique.

"Pourquoi ? Probablement parce qu’une femme qui s’est évanouie, on pense que ce n’est pas grave. C’est une chute de tension. Un homme qui s’évanouit, là, on est plus alerté. Je pense que c’est ça le problème. Donc c’est un problème d’information."

Les comportements à adopter

Pour se prémunir des maladies cardiovasculaires, certains comportements peuvent être favorables. L’arrêt de la cigarette en fait partie.

"Il faut absolument bannir la cigarette et le cannabis aussi, qui est toxique pour les artères. Et puis, il faut mener une vie saine : faire de l’exercice, manger sainement, pas trop de graisses, pas de sucre, pas de sodas, pas trop de sel. À l’occasion bien sûr, c’est autorisé."