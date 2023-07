Les Major League DJ'z au Birdy à Bruxelles pour un showcase unique !

Major League est un groupe de Deejay's originaires d'Afrique du Sud composé de deux frères jumeaux du nom de Bandile & Banele. L'un est un deejay et l'autre un percussionniste.

Ces deux frères brandissant fièrement leurs origines sud africaines et comme ils disent: "Music is what we live for. it speaks in many different languages and emotion, so we will love to speak to you through our music. Enjoy! "

Selon nos informations, leur performance au Birdy Brussels le samedi 29 juillet marquera l'histoire du club puisque c'est la première fois que ce duo se prêtera à une telle expérience.

