Les majestueux bains hongrois en danger de disparition

Développée dans la plaine d'Europe centrale il y a deux mille ans par les Romains, la culture thermale a ensuite été perpétuée par les Hongrois. Au XVIe siècle, les Ottomans ont construit des bains toujours utilisés aujourd'hui. La Hongrie dispose aujourd'hui de 1300 sources d'eau médicinale et thermale.

Le pays reste une destination moins onéreuse que la moyenne européenne et souvent spectaculaire.

On y trouve la destination de Miskolctapolca (nord-est), où l'on peut prendre l'eau dans des grottes labyrinthiques uniques en Europe, au climat curatif. Ou encore le plus grand lac thermal naturel biologiquement actif au monde, à Heviz (sud-ouest). Ses 4,4 hectares bénéficient d'une eau chauffée par l'énergie géothermique qui ne descend pas en dessous de 22°C en hiver et peut atteindre 38°C en été.