Les maisons médicales renforcées en Wallonie pour permettre des soins de santé plus accessibles

"Vu la situation actuelle en termes de pouvoir d’achat, il est important de renforcer et de faire davantage connaître ces services de santé accessibles à tous financièrement. Se soigner ne doit pas être une dépense optionnelle", commente-t-elle.

Par ailleurs, grâce à cette nouvelle mesure qui s’inscrit dans le cadre du Plan de relance et du Plan de lutte contre la pauvreté de la Wallonie, l’offre de service des maisons médicales sera également renforcée pour les personnes LGBTQIA +. Dans ce cadre, des conventions de prise en charge physique, psychologique et sociale des publics LGBTQIA + seront conclues entre chacune des 7 Maisons Arc-En-Ciel et une Maison médicale de leur territoire.