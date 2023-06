Les maisons médicales forfaitaires, "au cœur de ce qu’est notre système de sécurité sociale"

Mais pour le patient, le résultat principal est que les consultations ne débouchent plus sur un paiement. Pour Audrey, qui est venue vacciner son fils ce mercredi, la disparition de l’argent est un point positif : "Le fait de pas devoir sortir d’argent […] On va venir plus régulièrement, on va avoir plus le réflexe de venir chez le médecin, de voir ce qui se passe ou de demander un rendez-vous."

Pour la médecin généraliste, Pascaline D’Otreppe, enlever le poids financier des consultations permet souvent un meilleur suivi : "Ça va me permettre de […] revoir le patient 3 jours après sans que je me dise ‘Zut ! Il ne va pas venir parce qu’il ne va pas pouvoir avancer la consultation’".

Le Docteur D’Otreppe, qui est aussi engagée au sein de la fédération des maisons médicales, parle également d’une "solidarité" qui se crée entre les patients qui viennent, et ceux qui ne viennent pas. "Un système qui nous ramène au cœur de ce qu’est notre système de sécurité sociale". Et ce système de solidarité, il permet surtout aux personnes précaires d’avoir accès à des soins tout en économisant quelques euros. A Bruxelles, 20% de la population utilise le système forfaitaire, contre seulement 3% en Flandre, et 5% au total en Belgique.