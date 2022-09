Les maisons les plus moches de Belgique ? Une exposition les célèbre à Bruxelles

Le paysage architectural belge propose quelques perles d’imagination quand il s’agit d’exceller dans l’incongru. Et ce n’est pas Hannes Coudenys qui nous dira le contraire. Depuis quelques années, ce Flamand s’amuse à recenser " les plus moches maisons " qu’il croise… au point de les exposer dans une galerie d’art à Bruxelles !

On dit que la Belgique à une brique dans le ventre ? Eh bien, pas toujours. Des façades " désordonnées ", des maisons complètement " renversantes ", des fenêtres placées dans tous les sens… Notre pays n’est pas en reste concernant des bâtiments à l’architecture atypique.

C’est pourquoi, un certain Hannes Coudenys s’est amusé à les prendre en photo et à les répertorier. D’abord, dans un blog. Ensuite sur les réseaux sociaux. Puis, dans un livre. Et peu après… dans des expositions !