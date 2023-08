Les maisons en bois anciennes et accolées, la hantise de Tokyo en cas de séisme majeur.

Des bancs publics dissimulant des équipements de secours et des citernes à chaque coin de rue : dans un quartier de Tokyo considéré comme très à risque en cas de séisme majeur, les autorités locales multiplient les mesures préventives.

Situé dans l'est de Tokyo, la partie plus populaire de la capitale japonaise, l'arrondissement d'Arakawa compte encore de nombreuses vieilles maisons en bois, construites à la va-vite au lendemain des dévastations de la Seconde Guerre mondiale et agglutinées les unes aux autres.