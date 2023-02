Les maisons de repos Orpea dans la tourmente : les employés belges seront fixés sur leur sort le 16 février prochain

Le groupe de maisons de retraite privées Orpea a annoncé mercredi matin être passé sous le giron de l’État français, après le rachat de 50% de son capital par la Caisse des dépôts (CDC). En Belgique, où Orpea est présent tant au nord qu’au sud du pays, les employés ne savent pas encore à quelle sauce ils seront mangés. Réponse lors du conseil d’entreprise extraordinaire, le 16 février prochain.

Orpea, dans la tourmente depuis les révélations du livre-enquête "Les Fossoyeurs", il y a un an, ployait en effet sous une dette colossale de 9,5 milliards d’euros et risquait de manquer de liquidités d’ici quelques semaines. Un accord de principe, approuvé par Orpea, le groupement mené par la CDC et des créanciers, prévoit d’effacer 3,8 milliards d’euros de dette en la convertissant en capital et d’injecter 1,55 milliard d’euros de capital supplémentaire. À l’issue du processus, la CDC détiendra 50,2% du capital d’Orpea, les créanciers 49,4% et les actionnaires actuels 0,4%.