Les Maisons de Jeunes (portes ouvertes ce 30 septembre) : avant tout un lieu de rencontres et d’échanges

Ozan, 21 ans, est un fidèle de la Maison des Jeunes de Hodimont. Il y vient d’abord pour les rencontres : "ce qui est bien, c’est qu’ici on est beaucoup de nationalités différentes, tout le monde parle avec tout le monde, on apprend l’origine de tout le monde et on parle de tout ce qui concerne la jeunesse". Le dialogue, le respect de l’autre et ses idées, c’est la mission primaire d’une maison de jeunes. A Hodimont, cela se passe dans la salle d’accueil. Luc Dardenne, animateur :" les jeunes sont libres, dit-il, de venir et partir quand ils le veulent et c’est l’occasion pour nous, animateurs, d’écouter leurs préoccupations, on discute avec eux et on se lance dans des grands projets." Dans les discussions entre jeunes, certains thèmes sont récurrents : " le décrochage scolaire est fort présent, poursuit Luc Dardenne, la recherche d’emploi et puis ce qui les préoccupe beaucoup, c’est l’identité de genre, chez les jeunes et les adultes."