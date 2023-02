"Les Mains de Mamie" : déconstruire les clichés liés à l'âge dans la mode

"Cela fait terriblement du bien de savoir qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer un nouveau projet. Si j'ai la chance d'être centenaire, et si d'autres challenges m'étaient proposés, mais c'est à bras-le-corps que je les enlacerais !", souligne Mamie Jo.

Le gang de mamies ne se contente pas de tricoter à la main les collections de la marque, elles participent aussi à des shooting photo pour les campagnes, se réunissent chaque mois autour de 'mamies brunchs', et animent des ateliers Do It Yourself à destination de toutes les générations.

Il faut dire que le tricot et le crochet ne sont plus, et ce depuis plusieurs années déjà, l'apanage des personnes âgées. On peut même dire que les jeunes générations raffolent aujourd'hui de ces pratiques remises au goût du jour, et largement prisées sur les réseaux sociaux. Preuve que les plus jeunes ne demandent qu'à recevoir et apprendre de leurs aînées afin de pouvoir s'adonner à une pratique désormais considérée comme une alternative à la fast-fashion, et ce pour de plus en plus de jeunes consommateurs.