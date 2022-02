Les Magritte du Cinéma : Un Monde – Une Vie Démente

L’autre favori ''Un Monde'' de Laura Wandel avec 10 nominations. J’ai déjà eu l’occasion de partager avec vous mon énorme coup de cœur pour ce film qui est, pour moi, l’un des plus beaux de 2021, toutes nationalités confondues. Remarqué au festival de Cannes, il fait également partie de la short-list pour les Oscar, catégorie meilleur film étranger. Audacieux, intense, émouvant et tendu de la première à la dernière minute dans lequel il est question de harcèlement scolaire, une œuvre qui fait écho à de tristes actualités. Le parti pris, extrêmement fort, de la cinéaste est d’avoir entièrement filmé cette histoire dans une école et d’avoir placé sa caméra uniquement à hauteur d’enfant. Ce dispositif radical permet au spectateur d’être totalement immergé au cœur de l’enfance et de ses émotions si contrastées. Tout sonne juste dans son film qui touche en plein cœur, les petits acteurs sont renversants. Ce film marque la naissance d’une future grande du cinéma belge, Laura Wandel, qui sera, très logiquement primée aux Magritte !