Les magiciens d'In the Air révèlent les secrets de leurs tours en direct

Les magiciens d'In the Air, étaient les invités de Florian sur Tipik !

L'occasion pour les magiciens Philippe Bougard et Clément Kerstenne de nous révéler quelques secrets de fabrication...

Des tours de magie épatants dont on comprend mieux les rouages (art d'attirer l'attention, subtilités psychologiques, trucages...) grâce à plusieurs expériences et jeux simples mais efficaces que Philippe et Clément nous ont proposé en direct sur Tipik avec l'aide de Florian, de Thomas et des auditeurs !

Des tours de magie et des révélations étonnantes que vous pouvez revivre sur Auvio à tout moment.