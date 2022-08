Les magiciens d’In The Air révèlent les secrets de leurs tours de magie

Pour commencer, ils vont reproduire le tour de l’époque, ils demandent aux animateurs de trouver le chiffre inscrit sur un tableau. Les magiciens donnent des indices, il s’agit d’un nombre entre 1 et 50, à deux chiffres, ce n’est pas un nombre bas, les chiffres qui le composent sont différents et impairs. Tout le monde a un chiffre en tête qui est soit 37 soit 35 et révélation il est écrit sur le tableau 37 et 35 barré.

Ce tour cache une petite subtilité, 85% des gens vont penser au 35 ou au 37. Pour y arriver les magiciens nous aiguillent en mentionnant des indices tels que ce n’est pas un nombre bas, les chiffres qui le composent sont différents et impairs. Une fois tous les indices donnés, il ne reste que le 31, 35, 37 et 39. Et statistiquement, le public va naturellement penser à 37 ou 35. Si 10 ou 15% des gens peuvent se diriger vers le 31 ou le 39, la majorité va choisir le 35 ou le 37.

Avec une préférence pour le 37, car le 7 est un chiffre très symbolique, utilisé dans la mythologie, la religion, les sept commandements, les sept merveilles du monde etc. On va donc plus facilement se diriger vers le 37.

Voici une technique parmi tant d’autres. La psychologie, l’influence, la mémoire sont des éléments très importants en magie. Pour la mémoire par exemple, avec les décimales de pi ils peuvent faire un tour. Clément étudie actuellement la suite des décimales de pi et peut y retrouver aisément une date d’anniversaire ou un numéro de téléphone.

