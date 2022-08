Les magiciens d’In The Air font disparaître la chaussure de Jean-Luc

Les magiciens Philippe Bougard et Clément Kerstenne d’In The Air ont renversé Le 8/9 en faisant disparaître la chaussure gauche de Jean-Luc.

Chaque vendredi de cet été, Clément et Philippe vous ont fait vivre des moments magiques en studio.

Ces deux amis magiciens ont développé leurs tours spécialement pour les auditeurs de VivaCité. Tours de magie participatifs, expériences interactives, mentalisme… Clément et Philippe mettent des paillettes dans votre vie de vacancier et vacancière.

Aujourd’hui, après avoir révélé les coulisses de leurs tours, les magiciens ont décidé de s’attaquer à Jean-Luc Fonck.

Philippe et Clément invitent donc Jean-Luc à s’asseoir dans un fauteuil et de placer ses mains et ses doigts de manière à pouvoir soutenir un rouleau de papier toilette. Une fois Jean-Luc et son rouleau en position, Philippe déroule une partie du rouleau et en fait une boulette qu’il cache dans ces mains. Après avoir caché la boulette dans sa main droite puis dans sa main gauche, Philippe lance la boulette au-dessus de la tête de Jean-Luc, ce qui lui donne l’impression que la boulette a complètement disparu. Tour à tour, Philippe fait disparaître la chaussure gauche de Jean-Luc et le téléphone de Kristofer par-dessus la tête de notre chanteur. Heureusement Clément réceptionne chaque objet.

Si le spectateur perçoit l’astuce Jean-Luc lui ne comprend pas. Et c’est encore un de leurs stratagèmes que Philippe et Clément nous révèlent ici. L’humain ne voit pas ce qui se passe au-dessus de son front. Il suffit de jouer avec le champ de vision d’une personne pour faire disparaître des objets en les en sortant.

