Les magiciens d’In The Air font disparaître la bague de Tamara

Les magiciens Philippe Bougard et Clément Kerstenne d’In The Air ont renversé Le 8/9 avec deux tours hallucinants inspirés de la saison des mariages : l’un avec la bague de Tamara, l’autre avec celle de Livia.

Chaque vendredi de cet été, Clément et Philippe vous font vivre un moment magique en studio.

Ces deux amis magiciens ont développé leurs tours spécialement pour les auditeurs de VivaCité. Tours de magie participatifs, expériences interactives, mentalisme… Clément et Philippe mettent des paillettes dans votre vie de vacancier et vacancière.

Pour leur premier tour, les magiciens d’In The Air ont emprunté la bague de Tamara, après l’avoir fait voler, les magiciens la rangent dans un écrin pour en prendre soin. Ils confient ensuite cet écrin à Cyril et placent un portefeuille sur la table.

Un, deux, trois et la bague disparaît de l’écrin. Afin de la rembourser, les magiciens ouvrent le portefeuille et y trouvent une enveloppe scellée. Enveloppe qu’ils donnent à Tamara et lorsqu’elle l’ouvre, elle y trouve sa bague. Le studio est bluffé.