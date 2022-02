Les magasins Switch/SFAM, revendeurs de produits Apple, accusés de techniques de vente forcée

L’association de défense des consommateurs " Test Achats " a décidé de porter plainte auprès de l’Inspection économique et de la FSMA (l’Autorité des services et marchés financiers) contre la société Switch/SFAM. Depuis septembre 2020, Test Achats a enregistré 466 plaintes de consommateurs abusés. Le réseau Switch, c’est une vingtaine de magasins qui ont pignon sur rue en Belgique et qui sont revendeurs de produits Apple (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc.).

Les techniques dénoncées sont les suivantes : on fait miroiter un système de cash back et d’assurance multirisques sur les appareils achetés. Mais, en réalité, les clients qui signent un contrat souscrivent, sans le savoir, un abonnement. Un abonnement qui comprend : produit d’assurance, programme de fidélité, ou encore création de site web. Dès lors, les clients qui s’attendent à payer, par exemple, 5 ou 10€ par mois sont en fait débités de montants de l’ordre de 200 à 300€ par mois. Ces pratiques avaient déjà été dénoncées il y a plus d’un an par " On n’est pas des pigeons ".