Les magasins Metro/Makro affectés par une panne en raison d'une cyberattaque

Le groupe allemand Metro/Makro a été frappé par une panne informatique après une cyberattaque, confirment plusieurs sites d'information consacrées à l'IT.

Les pannes informatiques ont frappé de nombreux magasins Metro dans le monde entier depuis le lundi 17 octobre. Le groupe a confirmé les cyberattaques sur son site internet. Plusieurs blogs rapportent de l'impossibilité d'émettre des factures ou de passer des commandes en ligne. En effet, des porte-parole de Metro ont confirmé que les pannes ont affecté des magasins en Autriche, en Allemagne et en France.

Les opérations en ligne prennent beaucoup plus de temps que prévu et des magasins ont dû prévoir des méthodes alternatives de paiement. La firme annonce également avoir commencé à mener des investigations et collaborer avec les autorités.