Les magasins de sport font la grimace après la défaite des diables

"La marchandise est là" Denis Van Herpe, le gérant de "Sport Faillite" à Marchienne-au-Pont se retrouve avec tout un stock de maillots à l’effigie des diables rouges sous le bras " on va devoir faire un bon 30% dessus pour l’éliminer." La coupe du monde n’a pas été bonne pour les diables rouges " on s’attendait au moins à ce qu’ils arrivent en quart de finale", elle n’a pas été bonne pour le magasin non plus "on va avoir une belle perte de plus de 80%." Le magasin n’a vendu qu’une dizaine de vareuses, il ne pourra pas compter sur les autres équipes nationales pour redresser la barre " on est reconnu pour être un magasin un peu plus italien que les autres. Malheureusement ça a été la douche froide. On fait déjà 50% sur la collection." Et le Maroc ? " Ça aurait pu sauver les affaires, malheureusement on n’a pas été livré." L’équipementier a préféré privilégier internet "merci le E commerce."

Cela dit, Denis reste positif "pas de craintes, la coupe du monde n’est qu’une parenthèse. Les championnats anglais, italiens, espagnols reprennent bientôt." La pro league reprend le 23 décembre prochain.