Les "mad skills", ces compétences atypiques que recherchent les employeurs.

C’est pourquoi les spécialistes en recrutement conseillent de plus en plus aux candidats de porter un soin particulier à la case "hobbies et voyages" de leur CV. Elle représente une véritable mine d’or en matière de "mad skills". Rien d’étonnant donc à ce que 68% des recruteurs disent attacher de l’importance aux "expériences personnelles et hobbies" à la lecture d’un CV, d’après un sondage Indeed de 2019 relayé par Welcome to the Jungle.

Mais encore faut-il savoir bien les raconter. Cette extension du champ des compétences dans la sphère personnelle peut interroger les actifs qui n’ont pas la chance d’avoir passé une année à l’étranger ou de pratiquer de chessboxing, un sport qui mêle boxe et échecs, depuis son adolescence. Certains tentent alors de transformer un deuil, une maladie ou un échec professionnel en une expérience de vie qui fera avancer leur carrière. Un compte Twitter, Disruptive humans of LinkedIn, recense ces envolées lyriques toutes plus larmoyantes les unes que les autres, depuis 2017.

C’est là tout le paradoxe des "mad skills". La folie tant convoitée par les dirigeants d’entreprises et les recruteurs sort beaucoup moins du lot qu’on l’imagine. Elle challenge beaucoup moins l’ordre établi que la formule le suggère. L’intérêt affiché pour les "mad skills" s’intègre en réalité dans un discours sur les vertus de la disruption (un anglicisme synonyme d’innovation et de changement) en entreprise. Aussi convenu soit-il, il montre qu’il faut désormais savoir se différencier pour garantir sa réussite dans le monde professionnel.