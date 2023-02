Les Màd ou "Mots à défendre", du 10 au 19 mars au Théâtre National

Joëlle Sambi est poétesse, slameuse, féministe, activiste LGBTQA+. Prix Scam du parcours littéraire 2021, on dit d’elle qu’elle est l’une des figures les plus engagées et engageantes de la scène actuelle, entre Bruxelles et Kinshasa.

En écho à la question Pourquoi nous battons-nous ? Joëlle Sambi investit le second week-end des MàD, en invitant, aux côtés de Consolate Sipérius, Laurène Marx, Hashem Hashem et bon nombre d’auteur·ices empêché·es du monde entier, des artistes inspirant·es, tel·les que Do Nsoseme & MicroMEGA Le Verbivore, Rebecca Chaillon/RERQ, Le Manguier en Fleurs & les Kokos, Raiss Yowali, Caroline Lamarche, Lisette et Julie Lombé, King Baxter, Alice Coffin, Camille Pier. Ou encore Law, Monsieur 7awli, Bona Léa et Marie Darah. I·Els témoignent de toutes les vies et de leur insoumission.