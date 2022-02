Les Macarons de Lorena : des pâtisseries artisanales à Evere

Dans son atelier à Evere, Lorena Verdejo confectionne elle-même des biscuits, des macarons et des gâteaux sur mesure.

C'est au cours de l'été 2020, alors que la crise sanitaire en a découragé plus d'un, que Lorena Verdejo se lance dans le projet qui l'inspire depuis des années : son propre atelier de pâtisserie, un lieu dans lequel elle pourrait confectionner et vendre des macarons, ainsi que d'autres biscuits savoureux. “J'ai tout arrêté pour faire de la pâtisserie” nous explique cette artisane qui a fait des études d'économie. “C'est ce que je voulais faire depuis des années. L'envie et la passion m'ont amené à me dire “J'essaye et on verra bien”."



Retardée dans ses plans par le premier confinement, elle ouvre “Les Macarons de Lorena” en juillet dans un grand climat d'incertitude. “On était incapable de prévoir quoi que ce soit. C'était le début, donc on n'avait pas non plus d'expérience. Pour la production ce n'était pas facile à gérer.” Fort heureusement, elle n'a jamais du fermer ses portes, ses activités faisant partie du secteur alimentaire.