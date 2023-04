Les Lyrides sont un des phénomènes d’étoiles filantes connu depuis le plus longtemps puisque, selon la NASA, il a été repéré pour la première fois il y a 2700 ans. La Terre suit son orbite et chaque année, à la même période, rejoint un endroit où des débris spatiaux se trouvent, nous proposant ainsi un superbe spectacle.

Les étoiles filantes devrait faire leur apparition dans le ciel vers le 16 mais c’est le 22 avril qu’elles devraient être le plus nombreuses. On vous invite donc à lever le nez vers Véga, l’étoile la plus brillante de la constellation de Lyre et à admirer ce phénomène qui reste magique et poétique.