Les lunettes de réalité augmentée du futur ressembleront à des lunettes normales

L'Air Glass d'Oppo ne pèse que 30 g et ne nuit absolument pas au confort de son utilisateur. Héritière, sur la forme, du fameux projet Google Glass, cette solution ne permet cependant pas de filmer ou de prendre des photos.

Les premières applications compatibles concernent des services encore assez basiques comme la météo, le calendrier, la traduction ou bien encore le téléprompteur, pratique pour lire un discours en public ou lors d'une réunion professionnelle.

La monture qui accompagne le monocle rassemble tous les composants, dont un puissant processeur et un système de projection ultra-compact à peine plus grand qu'un grain de café. Oppo annonce un affichage net et lumineux, quels que soient l'environnement et les conditions d'utilisation.