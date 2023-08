Les loyers pourront à nouveau être indexés en Wallonie et en Flandre, peu importe le certificat PEB du logement

Pour le Syndicat national des propriétaires et des copropriétaires (SNPC), cette annonce de la fin de l’interdiction et du plafonnement de l’indexation en Wallonie et en Flandre est une bonne nouvelle. Son président Olivier Hamal se souvient que le syndicat s’était opposé l’année dernière aux mesures dans les trois régions. Des recours en annulation avaient été déposés devant la Cour constitutionnelle. "Nous nous sommes donc opposés à la reconduction de la mesure que d’aucuns souhaitaient envisager."

Pour expliquer son opposition aux mesures de l'année dernière en matière d'indexation des loyers, le SNPC souligne que l’ensemble des revenus des citoyens est indexé, dès lors "on ne voit pas pourquoi les loyers qui sont un revenu ne pourraient pas l’être". Par ailleurs, poursuit Olivier Hamal, "le fait de vouloir baser ça (l'indexation des loyers) sur le PEB, nous apparaissait tout à fait discriminant". D’autant plus, dit-il que la façon dont le PEB est calculé "c’est tout à fait inobjectif […] et farfelu".