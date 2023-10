Les "loud labourers", ces collègues de bureau qui pèsent sur notre productivité et notre moral.

La plupart des bureaux sont désormais configurés en open space, ce qui oblige les salariés à partager leur espace de travail. Mais cette situation altère souvent la capacité de concentration, surtout quand on est entouré de "loud labourers". Ces derniers usent de nombreux stratagèmes pour montrer que, oui, ils travaillent beaucoup.

L’expression anglophone "loud labourers" peut être littéralement traduite par "travailleurs bruyants". Elle fait référence aux salariés qui contribuent, consciemment ou non, au théâtre de la productivité. Ils surjouent leur productivité en tapant très fort sur leur clavier d’ordinateur, répondant dans la seconde près au moindre mail ou encore en se plaignant haut et fort du fait qu’ils sont "sous l’eau". Ils sont également de toutes les réunions et aiment arpenter l’open space d’un pas déterminé et bruyant.