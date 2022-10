Les logiciels PC gratuits indispensables pour se faciliter la vie

Présentée chaque semaine par Aurélien Sama, Mathis et Gauthier, On n’est pas des IENCLI passe en revue les nouveautés autour du gaming, des PC, des consoles, des smartphones, écrans, objets connectés, trottinettes, cartes graphiques, processeurs, etc. Des animateurs-experts qui tenteront de représenter au mieux des avis d’utilisateurs à travers leurs conclusions.

Dans l’épisode 3, Mathis et Aurélien nous recommandent quelques logiciels pour optimiser son PC et faciliter notre quotidien. Découvrez leurs recommandations en vidéo et retrouvez tous les liens de téléchargement ci-dessous.

