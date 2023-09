Les locaux de la police fédérale à Vottem temporairement fermés en raison d’infections pulmonaires

Les locaux de la police fédérale à Vottem, son provisoirement fermés. Ce bâtiment héberge notamment la police de la navigation. Il a été fermé par mesure de précaution, à la demande des syndicats. En cause : des problèmes d’humidité et de moisissures avec de potentielles conséquences sur la santé du personnel.

Six membres du personnel ont en effet souffert ou souffrent toujours d’une infection pulmonaire. Ils ont tous été contaminés par une même bactérie : la chlamydia pneumonia. Ils incriminent l’état du bâtiment dans lequel ils travaillent. "Ce sont des bâtiments préfabriqués, relativement récents, mais qui ont fait l’objet d’un manque d’entretien", estime Fabrice Discry, délégué permanent du syndicat SNPS pour les provinces de Liège et de Namur. "Au niveau de la soufflerie et des ventilations, il y a des taches noires. On se plaint de problèmes de bâtiments au niveau de Saint-Léonard, au niveau de Vottem, c’est une catastrophe. Il y a un problème d’entretien en plus de la vétusté générale des bâtiments. Je comprends que la régie des bâtiments ne peut pas être sur tous les fronts, mais il y a un minimum pour assurer la sécurité et la santé des membres du personnel."

Des prélèvements ont été faits dans les locaux de la police à Vottem et des analyses de l’air effectuées. Dans l’attente des résultats de ces analyses et par mesure de précaution, il a été décidé de fermer temporairement le bâtiment. Une trentaine de personnes sont impactées par cette fermeture.

Les quatre syndicats policiers, en front commun, réclament un état des lieux des bâtiments de la police fédérale et un calendrier précis des travaux, dans un délai de trente jours.