Les livreurs bientôt remplacés par des robots ?

Evidemment, cela révolte la communauté des livreurs. D’autant plus que malgré le gros boom récent des livraisons de repas à domicile, ceux qui nous apportent nos petits plats chauds ne sont toujours pas mieux payés et les conditions de travail sont encore très compliquées. De plus en plus de livreurs témoignent d’ailleurs de leurs conditions de travail et de leur salaire sur les réseaux sociaux.

Malgré tout, bon nombre d’entreprises sont surtout soucieuses de réduire davantage leur coût de main-d’œuvre et certaines envisagent sérieusement les robots livreurs. Prévu pour début 2022, un programme pilote de livraisons autonomes va d’ailleurs être lancé dans la ville de Santa Monica, en Californie. Le géant Uber Eats, a aussi déjà commencé à tester ces robots.