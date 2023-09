Les livres pour enfants manquent encore de diversité

Les éditeurs américains de littérature jeunesse s’efforcent de plus en plus de lutter contre les clichés racistes, en incluant davantage de personnages aux origines diverses dans leurs collections. Mais cela reste insuffisant, selon une étude récemment publiée dans le Quarterly Journal of Economics.

L’étude en question a été réalisée par des chercheurs des universités Columbia et de Chicago. Elle révèle que les ouvrages pour enfants édités aux Etats-Unis continuent de sous-représenter les personnes issues de minorités, malgré les efforts répétés des auteurs et des éditeurs pour proposer une littérature représentative de tous, dès le plus jeune âge.

Les auteurs de ce travail de recherche sont arrivés à cette conclusion en mesurant, grâce à des outils fondés sur l’apprentissage automatique, la représentation de la couleur de peau, de l’origine ethnique, du sexe et de l'âge des personnages apparaissant dans des livres pour enfants "influents". Cette appellation se réfère aux ouvrages lauréats d’un des prix littéraires décernés par l'Association for Library Service to Children depuis les années 1920. En effet, ces récompenses les rendent susceptibles d’avoir été lus par de nombreux enfants américains, que ce soit dans les salles de classe, à la bibliothèque ou chez eux.