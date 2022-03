Le roman de Roald Dahl "La potion magique de Georges Bouillon", paru chez Folio Junior.

C'est un roman un peu moins connu de l'auteur de "Charlie et la Chocolaterie" et "Matilda" que nous propose Louise, mais qui porte bien la patte de son auteur. Comme son titre l'indique, il y est question d'un certain Georges Bouillon. Terrorisé par sa grand-mère, celui-ci décide de lui préparer une potion magique dont les effets se révèlent surprenants et durables !

"J'aime le côté magique" précise Louise.