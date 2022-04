Les livraisons de Tesla en hausse de 68% au premier trimestre

Les livraisons de Tesla ont augmenté de 68% en un an, passant de 184.800 véhicules électriques au premier trimestre 2021 à 310.048 modèles sur la même période cette année, et ce malgré les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et des fermetures d'entreprises.

La société américaine a précisé samedi avoir écoulé 295.324 Model 3 et Model Y, et 14.724 de ses Model S et Model X.

La progression est assez similaire sur le plan de la production avec 305.407 véhicules assemblés au premier trimestre, contre 180.338 sur les trois premiers mois de l'année 2021.

Les résultats financiers du premier trimestre seront publiés le 20 avril prochain.