"Les livraisons d’armes aux Ukrainiens risquent de se retourner contre nous un jour ou l’autre" explique Nina Bachkatov, spécialiste de la Russie

Plus de deux mois de guerre en Ukraine. Le conflit s’enlise et l’Europe envisage de nouvelles sanctions envers la Russie. QR l’actu fait le point de la situation avec Nina Bachkatov, docteur en sciences politiques à l’ULiège et spécialiste de la Russie et Julien Pomarède, chercheur en sciences politiques à l’ULB.

Embargo sur le gaz et le pétrole russe ?

Sur la dynamique militaire engagée, Julien Pomarède reste peu convaincu du réel effet sur le conflit : "Si ces embargos sont mis en place, ce serait des dynamiques qui mettraient des mois à être effectives. C’est toujours très difficile de faire plier un Etat avec des sanctions".

Rôle de l’Europe ?

Nina Bachkatov ne voit pas très clair dans la stratégie européenne dans ce confit. "L’Europe réagit au coup par coup en faisant des sanctions alors que d’autres n’ont pas encore été appliquées. Je pense que l’Europe a raté un tournant parce que ce qui se passe actuellement concerne la sécurité de tous les Européens et ça ne devrait pas être discuté à Washington".

Julien Pomarède fait la même analyse : "L’Europe aurait dû prendre ce virage il y a une quinzaine d’années. On a vu le pouvoir en Russie se radicaliser depuis une bonne dizaine d’années et il aurait fallu réagir à ce moment-là".

Risques pour l’Europe ?

Le risque nucléaire n’est pas du tout aussi important que lors de certains épisodes de la guerre froide explique Julien Pomarède. "Si la Russie brandit la menace nucléaire, cela démontre aussi une faiblesse parce qu’elle n’avance pas sur le terrain".

Nina Bachkatov se dit par contre inquiète en ce qui concerne les livraisons d’armes de l’Europe à l’Ukraine : "On ne sait pas très bien à qui on livre ces armes. Ça peut être des forces armées, les bataillons Azov, une garde publique, la police.... et on a aucun exemple de conflit du passé, où on a envoyé des armes de façon massive sans que ça ne produise par après des effets néfastes dans le pays ou dans le monde entier".